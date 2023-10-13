Kaf-Kaf kupada yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda bulunan İzmir temsilcisi Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a iç sahada 1-0 mağlup olarak elendi. 12. dakikada Dursun'un kullandığı kornerde Emin'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 20'de Mertcan'ın ortasında topa ceza alanında kimse dokunamadı ancak kaleye yönelen top az farkla dışarıya çıktı. 33'te Mustafa soldan ceza sahasına girdi, şutunu attı, top kalecide kaldı. 45+1'de Berat soldan kullandığı serbest vuruşta dar açıdan kaleyi düşündü, kaleci harika uzanarak gole izin vermedi.

ÖMER ALPER ZORU BAŞARDI

45+2'de Hızlı gelişen Bigaspor atağında Furkan sağdan topu çevirdi ve Arif altıpas çizgisinin az gerisinden sol ayağıyla şutunu atarak takımını öne geçirdi: 0-1. 57'de Barış'ın penaltı noktasının önünde indirdiği topta savunmaya çarpan meşin yuvarlak Emircan'ın önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 78'de ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topa Fatih Taşdelen dokundu ancak top yan ağlarda kaldı. 90+10'da Hakan'ın ortasında Adem kafayla indirdi. Ömer Alper Tatlısu altıpas içinde bomboş pozisyonda zoru başardı ve meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi. Karşıyaka kupaya erken veda etti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Karşıyaka taraftarı, Bornova'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesine çok ilgi göstermedi. Maçın hafta içi olması nedeniyle stadyumda büyük boşluklar olduğu gözlenirken, maça gelen az sayıda yeşil-kırmızılı taraftar, karşılaşma boyunca takımlarını destekledi. Karşılaşmada tezahüratlar yaparak oyuncuları motive etmek için çabalayan 12. adam, maç boyu bir dakika bile susmadı.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO TERCİHİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, Bigaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında kadroyu baştan aşağıya yeniledi. Ligde Batman Petrol'e karşı oynanan kritik mücadelede sahaya sürdüğü kadrodan sadece Barış Sağır'ı Biga karşısında 11'e monte eden Aka, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.