Haydi Kaf-Kaf

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka bugün Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. İzmir ekibi, Avrupa'da üst üste 14., toplamda ise 27. kez yer alacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 6. sezonuna çıkacak.

PLAY-IN'DE VEDA ETMİŞTİ

Bu sezona kadar Avrupa'da 29 farklı ülke takımıyla mücadele eden Pınar Karşıyaka, en çok İtalyanlarla karşılaştı. İtalyan temsilcileriyle 22 müsabakaya çıkan KSK, İspanya ekipleriyle 21, Türk temsilcileriyle 20, Alman ekipleriyle 19 maçta mücadele etti. Ligde de cumartesi günü Türk Telekom'u konuk edecek Kaf-Kaf, bu maçlara özel 2 maçlık 300 TL'ye kombine bilet çıkardı. Avrupa'da 2021 yılında final oynayan yeşil-kırmızılılar son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In aşamasında veda etmişti.