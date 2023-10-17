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Karşıyaka filede mutlu

HABER MERKEZİ
Karşıyaka filede mutlu
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Karşıyaka Medicalpoint, sezona Havran Belediyespor deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyetle başladıktan sonra ilk iç saha maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0'la geçti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yüzlerce taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, ligde pazar günü Göztepe'yle oynayacağı derbi öncesi gücünü kanıtladı. Maçı yönetim de tam kadro izlerken, Voleybol Şube Başkanı Ve ysi Kubba, "Takımımızın 3-0 kazandığı maçta bizi yanlız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Her hafta desteklerinin aratarak devam edeceğine inanıyorum" dedi. Lig öncesi 2 yabancısıyla yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni yabancı arayışları da sürüyor. Kaf-Kaf, filede daha önce voleybol yönetiminde görev yapmış isimlerden yeni şube yönetimi de oluşturdu.
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