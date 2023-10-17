KSK’den zirveye damga

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor deplasmanındaki galibiyetle liderliği tekrar devralan Karşıyaka, evinde Ergene Velimeşespor'u da 2-0'la geçerek zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Karşıyaka, 6 haftada 5 galibiyetle 15 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu. Aynı ligde daha önce 2020-2021 sezonuna da 6 haftada 5 galibiyetle giriş yapan yeşilkırmızılı ekip bu sezon yıldızlar topluluğu kadrosuyla şampiyonluk iddiasını bir kez daha kanıtladı. Maçın ardından, "İlk haftadan beri zamana ihtiyacımız olduğunu söyledik, her hafta üzerine koyarak ilerleyip daha iyi oynuyoruz" diyen teknik direktör Ersin Aka, "Çalıştığımız bir maçı düşündüğümüz gibi kazandık. Yere yatarak oyunu soğutacaklarını bekliyorduk. Oyuncularımla gurur duydum" dedi.

'LİDER GİDİYORUZ LİDER DÖNECEĞİZ'

Aka, "Hayal ettiğimiz ofansif bir futbol var, topu kaybetsek de kazanıp atak yapacak, çok pas yapan, ileri bölgede oynayan bir takım hedefliyorduk. Böyle bir takım olduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, golü geç bulmamıza rağmen destek verdiler. Haftaya çok zor bir deplasman var. Camiamıza yakışan gibi lider olarak gidip lider olarak döneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

USTA AYAKLAR OLDUKÇA FORMDA

Ligde bu sezon yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'nın tecrübeli gol ayakları Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşespor önünde alınan son iki galibiyette büyük pay sahibi oldu. Enes Nalbantoğlu, Ergene'nin kilidini 70'inci dakikada attığı golle açıp toplam 4 golle takımın en skoreri konumuna yükseldi. Batman önünde takımı gerideyken sonradan oyuna girerek 1 gol, 1 asistle rakibin fişini çeken Fatih Taşdelen, yine skor 0-0'ken ikinci yarıda oyuna dahil olarak atılan 2 golün de asistini yaptı.

ADEM BÜYÜK DEVREYE GİRDİ

Batman deplasmanında Fatih'in attığı galibiyet golüne usta işi bir asist yapan Adem Büyük, bu kez takım arkadaşının pasını gole çevirerek Karşıyaka formasıyla ilk kez ağları sarstı. Fatih ve Adem gibi ikinci yarıda sahaya giren Emre Gemici de Adem'in golünde akıl dolu bir pasla atağı başlatan isim oldu.

KAZANDILAR TARAFTARA KOŞTULAR

Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için merkeze uzak Doğanlar'daki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1.5 yıl sonra ilk kez lig maçına çıkan Karşıyaka, tribüne koşan binlerce taraftar Ergene Velimeşespor karşılaşmasında takımlarına büyük itici güç oldu. Futbolcular da bu ilgi ve desteğe kayıtsız kalmazken, maçın ardından tribünlere koşarak galibiyet coşkusunu binlerce taraftarla kutladılar. Kaf-Kaf'ta yönetim de galibiyet sonrası tribünde omuz omuza poz verdi.