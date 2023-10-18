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P.Karşıyaka kendine geldi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar KSK, ilk maçında Oostende'yi konuk etti. Kırmızı-yeşilliler McCollum, Carey ve Hilliard’ın etkili oyunuyla rahat galip geldi.

HABER MERKEZİ
P.Karşıyaka kendine geldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 94-77 yendi. Karşılaşmanın başında 9-2 üstünlük kuran konuk ekip, 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Hilliard ve Vitto Brown'la sayılar bulan Karşıyaka, 16-15 öne geçmesine rağmen konuk ekip periyodu 23-20 galip tamamladı. İkinci periyodun başında farkı tekrar 7 sayıya (29-22) çıkaran rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren Kaf-Kaf, 34-31 üstünlük kurduğu periyotta farkı 10 sayıya (43-33) kadar yükseltti. Yeşil-kırmızılı ekip soyunma odasına 45-37 önde gitti. FARKI GİDEREK AÇTILAR

Üçüncü periyoda etkili başlayan Karşıyaka, Hilliard ve Marcus Brown'la 23. dakikada 15 sayılık farka ulaştı: 57-42. Aradaki farkı 5 sayıya (64-59) kadar indiren rakibi karşısında son 2 dakikaya 67-59 önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 71-61 önde bitirdi. Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 80-65 önde girdiği müsabakada rakibini 94-77 mağlup etti.

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