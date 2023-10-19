Avrupalı KSK

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 maçta 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Avrupa maratonuna kazanarak yine başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Avrupa kupalarında üst üste 14'üncü, toplamda ise 27'nci kez mücadele eden İzmir temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Filou Oostende'yi evinde 94-77 mağlup ederken Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü yıl da ilk hafta fire vermedi. Şampiyonlar Ligi'ne son 2 yılda Play-In aşamasında veda eden, bu sezon final etaplarını hedefleyen Karşıyaka, ikinci maçta 1 Kasım'da Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL PRİM

Karşıyaka'da Sportif İşler Sorumlusu İlker Ergüllü ve yönetimin bu sezon basketbolda Avrupa'da başarıya özel prim belirlediği öğrenildi. Daha önce Avrupa arenasında 2 kez final oynayıp kupa hedefini ıskalayan yeşil-kırmızılılarda Oostende maçı sonrası soyunma odasında takımla bir araya gelen Asbaşkan İlker Ergüllü, Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ve yöneticilerin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne özel prim sözü verdiği belirtildi. Yönetime dışarıdan maddi-manevi destek veren camianın etkili isimlerinden Nazım Torbaoğlu'nun da Avrupa başarısı için basketbol şubesinin belirleyeceği prime destek vereceği ifade edildi.