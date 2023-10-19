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Kulübeden gelen zafer

HABER MERKEZİ
Kulübeden gelen zafer
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 6 maçta 5 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'nın yüzünü kulübe güldürdü. Kaf-Kaf'ta son iki haftada alınan 2 galibiyete yedek kulübesinden gelen yıldız futbolcular direkt katkı yaptı. Bu sezon kadrosunda usta golcüler bulunan yeşil-kırmızılılarda Yasin Ozan sürekli ilk 11'de oynarken, Emre Gemici son iki maça, Fatih Taşdelen ve Adem Büyük ise sezon başından beri oynanan 6 maça da yedek kulübesinde başladı. Son iki haftada kenardan oyuna giren Fatih, 2 galibiyete 1 gol, 3 asist; Adem Büyük ise 1 gol, 1 asistle katkı verdi. Geçen sezon Fatih'le birlikte takımın en skoreri olan, bu yıl Amasya ağlarını 2 kez sarsan Emre Gemici ise Adem'in Ergene Velimeşe'ye attığı son golü hazırlayan isim oldu.
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