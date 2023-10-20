Karşıyaka istatistiklerde zirvede

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve yoluna emin adımlarla ilerleyen Karşıyaka bu sezon ilk 6 haftada grubunda istatistiklerde de zirveye çıktı. Lider Kaf-Kaf grupta 5 galibiyetle en çok galip gelen, 13 golle en çok ağları sarsan, 9 averajla en iyi averaja sahip olan takım konumunda. Bu hafta cumartesi günü Silifke Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka bu kulüpte forma giyen eski oyuncuları Cenk Özbey ve İhsan Furkan Deniz'e de rakip olacak. Cenk Özbey, altyapısından çıkıp 10 yıldır kadrosunda yer alarak kaptanlık da yaptığı yeşil-kırmızılılardan sezon başında ayrıldı. İhsan Furkan da 1.5 sezonluk Karşıyaka macerasından sonra geçen yıl devre arasında gitti.

EFE TATLI AMELİYAT OLDU

Bu arada Karşıyaka, Pazarspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Efe Tatlı'nın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak transfer olan Efe Tatlı, 3. hafta mücadelesindeki Pazarspor deplasmanında ilk kez İzmir ekibinin formasını giyme şansı yakaladı. 70. dakikada Sefa Küpeli'nin yerine dahil olan genç oyuncu, 86. dakikada ikili mücadele esnasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.