Kaf-Kaf yıkıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste galibiyetlerle liderliği ele geçiren Karşıyaka, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Silifke Belediyespor deplasmanına çıkan İzmir ekibi maça hızlı başladı ancak aradığı pozisyonları bulmasına rağmen skoru değiştiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı oyunda dengeyi kuran ev sahibi ekip, 50'de öne geçti. Duvar paslarıyla kaleye yaklaşan Silifke'de sol kanattan yapılan yerden ortaya arka direkte Anıl dokundu ve ev sahibi öne geçti. Golden sonra Karşıyaka baskısını artırdı ve oyun neredeyse tek kaleye döndü. İyice yüklenen kırmızı- yeşillilerde 79'da Enes'in ceza sahasının önünden yaptığı plaseyi kaleci son anda kornere çeldi. Kullanılan kornerde kafalardan sekip arka direğe gelen topu Barış kafayla boş kaleye gönderdi: 1-1.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR KAÇTI

Karşılaşmanın bu sonuçla biteceği düşünülürken Kaf-Kaf şok bir golle yıkıldı. Beraberlik golünden sonra da baskısını sürdüren İzmir ekibi pozisyon bulmasına rağmen bir türlü skor üretemezken, 90+1'de Erhan'ın uzaktan çektiği şuta kaleci Haydar dokundu ve top kornere gitti. Arka direğe kullanılan köşe vuruşuna Cenk dokundu ve top ağlara gitti: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

HAMZA DAĞ'DAN BAŞKAN YEŞİL'E ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil'i ziyaret etti. Asbaşkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü Asile Sayman Hasan Yıldırım'ın da yer aldığı ziyarette stat, salon ve tesisleşme üzerine izlenmesi planlanan yol haritası görüşüldü. Toplantının sonunda Başkan Yeşil tarafından Hamza Dağ'a Cumhuriyet'in 100'üncü, Karşıyaka'nın da 111'inci yılı anısına yapılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyareti sırasında anı defterine yazdığı sözlerin yer aldığı anı plaketi hediye edildi.

ZİRVEYİ AVERAJLA BIRAKMADI

Karşıyaka Silifke deplasmanında şok bir mağlubiyet alırken, bu sezon ikinci kez bir maçtan puansız ayrıldı. Kırmızıyeşilliler böylece 15 puanda kaldı ancak liderliği bırakmadı. En yakın takipçisi Turgutluspor da Ege derbisinde Efeler 09'a sahasında son dakikada yediği golle mağlup olunca, puan durumunda Karşıyaka 15 puan ve averajla birinci, Efeler de aynı puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.