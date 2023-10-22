KSK’nin 100’ü güldü

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom'u 100- 80 yendi. Maçın başında Karşıyaka Kenan'la üst üste hücumlardan yararlanamayınca Türk Telekom 8-0'lık seri yakaladı. Konuk ekip Adams'ın dış atışlarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Martin ve McCollum'un sayılarıyla toparlanan Karşıyaka, kısa sürede farkı eriterek önce 22-22 eşitliği yakaladı, ilk kez 24-22 öne geçti. Telekom ilk 10 dakikayı Adams'ın serbest atışlarıyla 26-24 önde tamamlarken son saniyede ev sahibinden McCollum'un turnikesi süre bittiği için geçerli sayılmadı.

FARKIN ERİMESİNE İZİN VERMEDİ

2. periyotta üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 4 dakika boyunca rakibine yalnız serbest atıştan 1 sayı şansı tanıyınca öne geçip farkı 12 sayıya çıkaran taraf oldu. İlk yarı 57-38 tamamlandı. Üçüncü periyotta Telekom'un farkı eritme çabalarına Karşıyaka kritik dış atışlarla izin vermedi. Son bölüme 78-64 girildi. Dördüncü periyotta McCollum, Carey, Vitto Brown gibi yabancılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, 100 sayıya ulaşıp salondan 100-80 galip ayrıldı.