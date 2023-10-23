Karşıyaka’ya evlat darbesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 6 haftada 5 galibiyetle zirveye yerleşen Karşıyaka'yı rakipleriyle farkı açma hedefiyle çıktığı Silifke Belediyespor deplasmanında eski takım kaptanı Cenk Özbey son anda yıktı. Mersin deplasmanında 50. dakikada yenik duruma düştükten sonra Barış Sağır'ın 80. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan İzmir temsilcisi galibiyet golünü aradığı anlarda 90+2'de rakibin formasını giyen Cenk Özbey'in golüyle yıkıldı.

10 YIL FORMA GİYMİŞTİ

Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra 2013'ten bu sezona kadar 10 yıl boyunca yüzlerce maçta yeşilkırmızılı formayı giyip kaptanlık yapan tecrübeli stoper, attığı kafa golüyle zirve yarışında eski takımına büyük darbe vurdu. Daha önce deplasmanlarda 3'te 3 yapan İzmir temsilcisi, grupta 2 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez dış sahadan puansız ayrıldı.