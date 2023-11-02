Kaf-Kaf 111 yaşında

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, kuruluşunun 111'inci yılında çeşitli ziyaretler düzenledi. 1 Kasım 1912'de kurulup Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan Kaf-Kaf'ta Başkan Azat Yeşil, yönetim kurulu ve camia, Kurucu Başkan Zühtü Işıl, Onursal Başkan Selçuk Yaşar, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve geçen aylarda hayatını kaybeden kulübün sembol taraftarı Mustafa Baykarı'nın ilçedeki mezarlarını ziyaret ederek çelenk sundu. Karşıyaka yönetimi, 111'inci kuruluş yılında, "Tam 111 yıldan beri bir spor kulübünün çok ötesindedir Karşıyaka. Milli mücadeleye en önde destek verendir. Cumhuriyet değerlerini temsil edendir. Armasındaki ay-yıldız bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilendir. Herkes bilsin ki, Zühtü Bey ve arkadaşlarının yaktığı bu meşale, sonsuza kadar yanacaktır. Ne mutlu Karşıyakalılar'a, ne mutlu bize, onurla, gururla ve haykırırcasına Karşıyaka 111 yaşında" mesajını paylaştı.

"NİCE YÜZYILLARA"

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, yeşil-kırmızılı renklere gönül vermiş tüm taraftarlara çağrıda bulunarak, "Önce 111 yıllık kulübümüzün peşinden nesilden nesile koşan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamızı çok iyi yerlere getirmek için elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Kaf-Kaf için nice yüzyıllara diyorum" dedi.