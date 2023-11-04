Karşıyaka Çeşme’de kampa girdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçta 5 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundan inmeyen Karşıyaka, maç yapmadan bay takım olarak geçireceği haftada Çeşme'de 4 günlüğüne kampa girdi. Çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatan Efe Tatlı haricinde tam kadroa kampa giden Kaf-Kaf, Çeşme Stadı'nda günde çift antrenmanla devrenin kalan maçlarına bileniyor. Hafif sakatlığı bulunan Alpay ve Ferdi gibi isimlerin bay geçilecek haftada iyileşmesi beklenirken, sezon başında takıma geç katılıp kampa gidemeyen futbolcuların da form tutması bekleniyor.