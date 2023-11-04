Potada şölen

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Sezonun sürpriz ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, bugün İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle geçen Çağdaş Bodrum Spor ise, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

KOZU SEYİRCİSİ OLACAK

Yeni yapılanmaya giden Bodrum ekibinde bu maç öncesi takımda idari menajer olarak görev yapan Hakan Çorakçı'yla yollar ayrıldı. Kulüpte idari menajerlik görevine Şevket Doğukan Başkaya getirildi. Muğla ekibinin en büyük kozu yine seyircisi olacak. Bodrum, son iç saha maçında Darüşşafaka'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Diğer karşılaşmalar şu şekilde: Bugün 15.30 Bahçeşehir- Darüşşafaka, Yarın 13.00 Pınar Karşıyaka-Bursaspor, 15.30 Samsunspor- A.Efes, 18.00 Galatasaray-T.Telekom, 20.30 TOFAŞ-F.Bahçe Beko, Pazartesi 19.00 Merkezefendi Bld-Aliağa Petkim.

PINAR KSK'DEN BİLETLERDE BÜYÜK İNDİRİM

Pınar Karşıyaka, yarın 13.00'te Bursaspor'u ağırlayacağı maç öncesi bilet fiyatlarında yarı yarıya indirime gitti. Yeşil-kırmızılılar, bilet fiyatlarını öğrenci bileti 50 TL, tam bilet 100 TL olarak belirledi. Yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi maçında desteğini esirgemeyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteğin evimizde oynayacağımız her maçta devam edeceğinden emin olarak Bursaspor maçında bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Biletlerini daha önceden almış olan taraftarımıza iade işlemleri yapılacaktır" denildi.