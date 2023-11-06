KSK evinde kral

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 95-75 yendi. İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, Kenan, Vitto Brown ve Carey'le yakaladığı 13-0'lık serinin ardından 21-8 üstünlük kurdu. Farkı 14 sayıya çıkaran (24- 10) ev sahibi ekip, ilk periyodu 31-18 önde tamamladı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI BİLDİ

İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, 14. dakikayı 17 sayı farkla (39-22) üstün geçti. Üstünlüğü bırakmayan yeşil-kırmızılı ekip, soyunma odasına 53-37 galip gitti. Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 64-48 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayılık farka (69-50) ulaştığı periyodu 75-60 üstün bitirdi. Son periyotta farkı 24 sayıya (86-62) yükselten ev sahibi ekip, müsabakayı 95-75 kazandı.

CAREY JR YILDIZLAŞTI

Pınar Karşıyaka'da Carey Jr 18 sayıyla zaferin baş mimarı oldu. Bu basketbolcuya Hilliard 15, Vitto Brown 13, Kenan 11, Martin 10, Furkan 9, Mert 7, Jaylon Brown 6, Thomas 4 ve Hakan 2 sayıyla destek verdi. Carey ayrıca 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.