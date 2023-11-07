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Pınar Karşıyaka içerde firesiz

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka içerde firesiz
Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u çok rahat bir şekilde 95-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka bu sezon henüz dış sahada galip gelemese de evinde ligde ve Avrupa'da 5'te 5 yaptı. Ligde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Türk Telekom'dan sonra Bursa engelini de aşan Karşıyaka, 6 haftada 3 galibiyetle Play-Off hattına tutundu. Avrupa'da da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 2 maçı kazanarak E Grubu'nda lider olan Karşıyaka, ligde cuma günü Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. Antrenör Ufuk Sarıca, "Güzel bir haftayı güzel bir galibiyetle kapattık" dedi.
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