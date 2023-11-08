KSK golcülerine güveniyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftayı bay geçen ve lider başladığı haftada rakiplerinin aldığı sonuçlarla 4. sıraya gerileyen Karşıyaka, golcülerine güveniyor. İzmir temsilcisinde geride kalan 9 haftada atılan 14 golün 11'i forvetler oyuncularından gelirken, sergiledikleri performansla büyük alkış topladı.

ENES NALBANTOĞLU'NDAN 4 GOL

Yeşil-kırmızılılarda as takımda şans bulan 5 santrfor da skor katkısı vermeyi başardı. Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu rakip ağları 4 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Yasin Ozan 3, Emre Gemici 2, Adem Büyük ve Fatih Taşdelen ise 1'er gol kaydetti.