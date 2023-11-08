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Haberler Karşıyaka KSK golcülerine güveniyor

KSK golcülerine güveniyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta zirve yarışı veren Karşıyaka’nın forvet oyuncuları ortaya koydukları performansla alkışı hak etti.

BERKE ÖZBAY
KSK golcülerine güveniyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftayı bay geçen ve lider başladığı haftada rakiplerinin aldığı sonuçlarla 4. sıraya gerileyen Karşıyaka, golcülerine güveniyor. İzmir temsilcisinde geride kalan 9 haftada atılan 14 golün 11'i forvetler oyuncularından gelirken, sergiledikleri performansla büyük alkış topladı.

ENES NALBANTOĞLU'NDAN 4 GOL

Yeşil-kırmızılılarda as takımda şans bulan 5 santrfor da skor katkısı vermeyi başardı. Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu rakip ağları 4 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Yasin Ozan 3, Emre Gemici 2, Adem Büyük ve Fatih Taşdelen ise 1'er gol kaydetti.

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