Harikasın KSK

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece'yi 18 sayı farkla mağlup etti: 75-93. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sezon deplasmanda ilk kez kazanırken ikide iki yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Müsabakaya hızlı başlayan ve Martin ile pota altında etkili olan Kaf-Kaf, ilk periyodu 26-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte Büyükçekmece'nin sayı bulmasına fırsat vermeyen KSK, farkı çift haneli sayılara çıkarttı ve devreyi 49-37 önde bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ MAÇ BOYUNCA KORUDU

Üçüncü çeyrekte oyundaki hakimiyetini artıran Karşıyaka, rakibi karşısında Kenan Sipahi, Vittorio Brown ve Carey Jr. ile etkili oldu. Farkın azalmasına izin vermeyen İzmir temsilcisi, son bölüme 21 sayı farkla 75-54 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Büyükçekmece farkı azaltmak için çabalasa da yeşilkırmızılılar üstünlüğünü korumasını bildi. Pınar Karşıyaka Kelan Dewayne Martin'in önderliğinde Onvo Büyükçekmece'yi 93-75 mağlup ederek bu sezon ilk kez ikide iki yaptı.

MARTİN YILDIZLAŞTI

Pınar Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece'yi mağlup ederken Kelan Dewayne Martin performansıyla alkış topladı. Müsabakayı 20 sayı, 2 ribound ve 2 top çalmayla tamamlayan yıldız basketbolcu galibiyette başrolü oynadı. Kaf-Kaf'ta Kenan 13, Vittorio Brown 13, Hilliard 8, Carey Jr. 10, Jaylon Brown 12, Furkan 9, Thomas Akyazılı 6 ve Mert 2 sayıyla katkı sağladı.