Karşıyaka’da hedef 4’te 4

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ersin Aka ile yolları ayıran ve Recep Umut ile yola devam kararı alan zirve hedefindeki Karşıyaka ilk yarının bitimine 4 hafta kala birbirinden kritik virajlar dönecek. Bu süreçte liderlik ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak olan Kaf-Kaf, 4'te 4 yaparak ilk yarıyı zirvede tamamlamayı planlıyor. Yeşil-kırmızılılar pazar günü Ege derbisinde zirve mücadelesi veren üçüncü sıradaki Efeler 09 SFK ile zorlu fikstüre start verecek. Karşıyaka ardından 14. sıradaki Bulvarspor, 12. basamakta yer alan Hacettepe 1945 ve son sıradaki Sapanca Gençlik'le kozlarını paylaşacak.

YENİ BİR SERİ HEDEFİNDE

Yeşil-kırmızılılar, son 4 haftada sadece son oynadığı Kelkit Hürriyetspor mücadelesinde 3 puanı aldı. Yeni bir seri başlatmak hedefindeki İzmir temsilcisi, ilk yarının bitimine 4 maç kalırken, kritik virajları kayıpsız atlatmanın ve Play-Off hattındaki yerini sağlama almanın hesaplarını yapıyor.