Kaf Kaf’ın zirve inadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, Efeler 09 ile girdiği gol düellosundan 3-2 galibiyet ile ayrıldı. Ligde şampiyonluk yolundaki direkt rakibi Efeler'i deplasmanda dize getiren Kaf-Kaf, kritik 3 puanla büyük bir avantaj elde etti. Geçtiğimiz hafta Kelkit Hürriyet'i yenerek kötü gidişe 'dur' diyen İzmir ekibi, Aydın ekibini de mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlattı. Grupta 22 puana ulaşan İzmir ekibi, lider Batman Petrol'un sadece 2 puan gerisinde yer alarak 3. sıraya konumlandı. Teknik direktör Ersin Aka'nın ayrılmasının ardından teknik dümene geçen Antrenör Recep Umut, bu sonuçla ikide iki yaparak camiaya güven verdi.

'GÖZÜMÜZ ŞAMPİYONLUKTA'

Geriden gelip kazanmayı öğrendiklerini belirten teknik direktör Recep Umut, "Çok anlamlı ve kritik bir galibiyete imza attık. Rakibimiz bize karşı özel motivasyon ve ayrı bir taktikle sahaya çıktı. Yoğun yağışla ağırlaşan saha zemini ve rakibin farklı sistemle oynaması nedeniyle maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak daha sonra birinci bölgeden üçüncü bölgeye direkt geçişi tercih ederek rakip karşısında üstünlüğümüzü kurduk. Rakibin arkasına yapacağımız koşular ve dönen ikinci topları kazanıp hızlı ataklarla golleri bulduk. Takımımı tebrik ediyorum. Gözümüzü şampiyonluktan ayırmayacağız" diye konuştu.

KRİTİK GALİBİYET COŞKUYLA KUTLANDI

Karşıyakalı oyuncular, zirve yolundaki direkt rakiplerinden Efeler 09'u yenerek elde edilen 3 puanı coşkuyla kutladı. Geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmasını bilen İzmir temsilcisi maçın ardından soyunma odasında şampiyonluk şarkıları söyledi.