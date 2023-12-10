Pınar KSK tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı 98-76 yendi. İlk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 20-11. Yeboah, Göksenin ve Sadık Emir'le üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde Sadık Emir'in basketiyle ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

ÜSTÜNLÜĞÜ MAÇ BOYU KORUDU

İkinci periyodun başında Jaylon Brown'la etkili olan ev sahibi ekip tekrar öne geçtiği periyodun 15. dakikasında farkı 11 sayıya yükseltti: 40-29. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-40 üstün gitti. Üçüncü periyotta ilk 3 dakikayı 54-43 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde konuk takım 26. dakikada farkı 2 sayıya (56-54) kadar indirmesine rağmen ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle farkı tekrar 11 sayıya çıkardı: 65-54. Kalan bölümde 15 sayılık farka (71-56) ulaşan Pınar Karşıyaka, periyodu 73-59 önde tamamladı. Son periyodun başında farkı 18 sayıya (80-62) yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 98-76 galip ayrıldı.