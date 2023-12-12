Kaf-Kaf’ta hava bozdu

Futbolda son 6 yıldır yer aldığı TFF 3.Lig'den bu kez mutlaka kurtulma hedefiyle sezona yeni yönetim ve iddialı transferlerle başlayan Karşıyaka, düşme hattından kurtulmaya çalışan Hacettepe 1945'e 4-3 yenildi. İzmir ekibi, Bulvar beraberliğinin ardından üst üste ikinci maçından da galibiyet alamazken 23 puanla devrenin bitimine 1 hafta kala lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düşerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Recep Umut dönemine 2'de 2'yle başlayıp umutlanan yeşil-kırmızılılar, ardından iki zayıf rakibine 5 puan kaybedince taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

TRANSFERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Ligin en pahalı kadrolarından birini kuran yeşil-kırmızılıların yeni transferlerinden Fatih Çiplak, Emre Can, Emre Özsarı, Berat ve kaleci Hasan formaya hasret kaldı. Takımın en önemli gol umutlarından Emre Gemici de devre bitmeden ayrılmak isteyip idmanlara çıkmayınca 5 puan kaybedilen son iki maçta forma giymedi.