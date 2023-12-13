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Haberler Karşıyaka Bonkör Kaf-Kaf

Bonkör Kaf-Kaf

Aldığı kötü sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkı 7'ye çıkan Karşıyaka, şu ana kadar puan kayıplarının birçoğunu alt sıralarda yer alan ekipler karşısında yaşadı.

BERKE ÖZBAY
Bonkör Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona start veren Karşıyaka zayıf rakiplerine bonkör davrandı. Ligde geride kalan 14 haftada aldığı 4 yenilgi, 2 de beraberlikle zirvenin 7 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi, puan kayıplarının birçoğunu alt sıralarda yer alan ekipler karşısında yaşadı. Yeşil-kırmızılılar 7. haftada 10 basamakta ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Silifke Belediyespor'a kaybederken, 13. hafta müsabakasında ligde son sıraya demir atan 15. basamaktaki Bulvarspor'la evinde taraftarı önünde berabere kaldı. Karşıyaka, pazar günü oynanan karşılaşmada ise averajla düşme potasının bir üst basamağında 12. sırada konumlanan Hacettepe 1945 karşısında sahadan eli boş ayrıldı.

DİĞER KAYIPLAR PLAY-OFF'TAN

Sezona önemli transferlerle mutlak 2. Lig parolasıyla çıkan Karşıyaka, zayıf rakipleri karşısında istediği performansı gösteremezken diğer kayıplarını ise Play-Off hattındaki ekiplere karşı yaşadı. Zirveden uzaklaşmaya başlayan yeşil-kırmızılılar, 5. haftada zirve ortağı Turgutluspor'a kaybederken, 8. haftada ise 5. basamaktaki Elazığspor'dan 1 puan almıştı. İzmir temsilcisi bir diğer kaybını ise 10. haftada 6. sıradaki Anadolu Üniversitesi'nden 3-2'lik skorla yaşamıştı.

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