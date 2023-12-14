KSK’de sorun yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim kurulu içinde yöneticiler arasında fikir ayrılıkları olduğu ve son günlerde yönetim kurulu toplantılarının yapılmadığı iddia edilmişti. Yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Azat Yeşil bu iddialara cevap verdi. Karşıyaka'nın başarılı olması için tüm yönetim kurulu üyelerinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Başkan Yeşil, "Büyük camialarda kurumsal yapılar vardır. Biz de kulübümüzü kurumsal olarak yönetiyoruz. Yelken şubesi, futbol şubenin toplantısına girse, voleybol şube de basketbol şubenin toplantısına girse ne katkı sağlayacak? Tüm şubelerimiz kendi branşlarında sürekli temas ve toplantı halinde. Hiçbir sorunumuz yok" dedi.

'İMAJI ZARAR GÖRÜR'

Bu tip açıklamaların kulüp imajına zarar verdiğini belirten Yeşil, "Yönetim kurulumuz içindeki tüm arkadaşlarımız aklı başında insanlar. Bu tip açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Bazı isimler çok çalışıyor bazı isimler ise az çalışıyor gibi algı yaratmak sadece kulübümüzün imajına zarar verir" ifadelerini kullandı.

'İLKER ERGÜLLÜ İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUM'

KARŞIYAKA'DA sportif işlerden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan İlker Ergüllü'nün futbolun işleyişine karıştırılmadığı ve yönetim ile fikir ayrılığı olduğu iddia edilmişti. Yeşil-kırmızılı kulübün Başkanı Azat Yeşil, "İlker Ergüllü ile en son dün akşam görüştüm. Bugün de en az 2-3 kez daha mutlaka görüşürüm. Yönetim olarak başarıyı yakalamak için çalışıyoruz. Yönetim kurulu içinde herkes üzerine düşen görevini yap��yor" diye konuştu.