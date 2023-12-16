KSK’de Karace bıraktı

Sezon başında olağanüstü kongreye giderek lige tarihinin mali olarak en güçlü isimlerinin yer aldığı yeni yönetimle başlayan Karşıyaka'da istifa şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisinde yaklaşık 1.1 milyon TL olan vergi ve SGK borçlarının ödenmemesiyle başlayan tartışmanın ardından Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace istifa etti. Kamu borçlarını Spor Toto gelirlerinden ödemeyi planlayan yeşil-kırmızılı kulüpte 10 milyon TL civarında tutan güncel SGK ödemelerinin de yapılmadığı öğrenildi.

YÖNETİMDEN İSTİFA ETMEYECEK

Tepkilerin ardından mali işler sorumluluğundan istifa ederken, kararını Başkan Azat Yeşil ve yönetime bildirdi. Karace'nin yönetimden ise istifa etmeyeceği öğrenildi. Cenk Karace'nin daha önce sosyal medyada kendisini eleştiren Ufuk Kent isimli bir taraftardan şikayetçi olduğu da ortaya çıkarken, sosyal medyadaki taraftar siteleri, Kent'le ilgili 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılmasına da, "Hepimizin adı Ufuk, soyadı Kent'tir" başlıklarıyla tepki gösterdi.