Kaf-Kaf hata yapmadı

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, 12. haftada düşme hattından kurtulmaya çalışan Samsunspor'a konuk oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodun ikinci bölümünde 9-0'lık bir seri yapan Karşıyaka bir anda farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyrek 12-22 bitti. İkinci çeyrekte Samsunspor yabancı skorerleriyle oyunu dengelese de Kaf-Kaf rakibinin farkı eritmesine izin vermedi. Devreye 30-40 Karşıyaka önde girdi.

EV SAHİBİ ÇABUK TOPARLANDI

Üçüncü çeyreğe Karşıyaka dış şutlarda etkili olarak başlasa da rakibinin baskısı karşısında rahat hücum şansı bulamadı. Fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son çeyreğe 44-53'lük skorla girildi. Seyirci desteğini de arkasına alan Samsunspor'un baskılı oyunu son çeyrekte de sürdü. Maçın bitimine 1 dakika kala Mooney'in üçlüğüyle fark 1'e kadar indi: 73-74. Ancak gardını hiç düşürmeyen Karşıyaka, maçta rakibinin öne geçmesine müsaade etmedi. Son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı hata yapmayan Pınar Karşıyaka 80-82 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini alan KSK, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.