Karşıyaka’da Emre İskenderun yolunda

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon istikrarlı süre alamadığı için takımdan ayrılmak isteyip son iki maçta forma giymeyen golcü Emre Gemici, eski takımı İskenderunspor'a dönüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya talip olan İskenderunspor'a oyuncunun bonservisi için kapıyı 1.5 milyon TL'den açtı. KSK, pazarlıkla 1 milyon TL'ye indi.

2 GOL ATABİLDİ

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta geçen sezon 12 gol atan Emre, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından skor üretemedi. Emre son dönemde çoğunlukla yedek kaldı. Deneyimli forvet, yeşil-kırmızılılara imza atmadan önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluk da yaşadığı İskenderunspor'da 20 gol, 2020-2021'de ise Yeşilyurt Bld'de 24 gol atmıştı.