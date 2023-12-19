Haydi Kaf Kaf

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, 6. ve son maçında bugün Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak. Coretec Dome'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. 4 takımın da üst tur şanslarının devam ettiği grupta Karşıyaka, 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle kendisiyle aynı performansı gösteren SIG Strasbourg'un genel averaj farkıyla gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son maçlar öncesi Oostende ve Ewe Baskets Oldenburg'un da 2'şer galibiyetleri var.

HEDEF DİREKT SON 16 TURU

Grupta Oostende-Karşıyaka maçıyla aynı saatte Strasbourg- Oldenburg mücadelesi de oynanacak. Grup liderinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği grupta, ikinci ve üçüncü sırayı alacak ekipler ise son 16 turuna kalmak için Play-In oynayacak. Karşıyaka bugün kazanır, ikili averajının eşit olduğu Strasbourg da kaybeder veya genel averajda temsilcimizin gerisinde kalırsa lider olarak gruptan çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip galip gelip Strasbourg'un da kazanmasıyla lider olamazsa ise grubu ikinci bitirip Play-In'de saha avantajını alacak.

PINAR KSK NEFES ALDI

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde zirve yarışı veren İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, takımın 25 yıldır aralıksız isim sponsoru olan Yaşar Ailesi'nin önemli desteğiyle nefes aldı. Geçen sezon eski yönetim döneminde bu sezonun bütçesinden düşme şartıyla sponsordan ekstradan alınan yaklaşık 12 milyon TL'lik mali destek, basketbol şube yönetiminin görüşmeleri sonrası kulübe hibe edildi. Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 galibiyet alarak zirvedeki Anadolu Efes'in yalnız 1 galibiyet gerisinde liderlik yarışı veren, Avrupa'da da grup birinciliği için kritik virajda olan Karşıyaka'nın önü bu rakamın sezonun sponsorluk bütçesinden düşmeyecek olmasıyla açıldı.