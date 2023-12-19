Karşıyaka zincir kıracak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışının en önemli adayları arasında gösterilen Karşıyaka, zincir kırmak istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle kan kaybeden yeşil-kırmızılar, bu hafta Sapanca Gençlik karşısında kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Ligin alt sıralarındaki rakiplerine kaybettiği puanlar nedeniyle lider Batman Petrol'ün 7 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, bu kez hata yapmak istemiyor.

YAYLIM'IN ANISINA HEYKEL

Öte yandan yönetim 'Dünya Karşıyakalılar Günü'ne özel Malik Yaylım'ın heykelini açılışını yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya ay-yıldız taşıma hakkı verdiği dönemin efsane kalecisi Yaylım'ın hatırasını taşıyan heykel, Atakent Dönel Kavşağı'ndaki özel alanda sergilenecek. Saat 13.00'te yapılacak açılış törenine tüm yeşil-kırmızılı taraftarlar davet edildi.