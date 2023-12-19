  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka zincir kıracak

Karşıyaka zincir kıracak

Evinde kaybettiği puanlarla yarışta geride kalan KSK, Sapanca önünde çıkış arayacak.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka zincir kıracak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışının en önemli adayları arasında gösterilen Karşıyaka, zincir kırmak istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle kan kaybeden yeşil-kırmızılar, bu hafta Sapanca Gençlik karşısında kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Ligin alt sıralarındaki rakiplerine kaybettiği puanlar nedeniyle lider Batman Petrol'ün 7 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, bu kez hata yapmak istemiyor.

YAYLIM'IN ANISINA HEYKEL

Öte yandan yönetim 'Dünya Karşıyakalılar Günü'ne özel Malik Yaylım'ın heykelini açılışını yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya ay-yıldız taşıma hakkı verdiği dönemin efsane kalecisi Yaylım'ın hatırasını taşıyan heykel, Atakent Dönel Kavşağı'ndaki özel alanda sergilenecek. Saat 13.00'te yapılacak açılış törenine tüm yeşil-kırmızılı taraftarlar davet edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA