Efsane kaleci Malik Yaylım Parkı açıldı

Karşıyaka'nın kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen her yıl 19 Aralık'ta kutlanan 'Dünya Karşıyakalılar Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya ay-yıldız taşıma hakkı verdiği dönemin efsane kalecisi Malik Yaylım'ın anısına dün Karşıyaka'da park ve heykel açılışı gerçekleşti. Atakent Dönel Kavşağı'nda bulunan parkın açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Ayrıca yeşil-kırmızılılar Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim ve takıma 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü nedeniyle verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.