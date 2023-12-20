  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Efsane kaleci Malik Yaylım Parkı açıldı

Efsane kaleci Malik Yaylım Parkı açıldı

HABER MERKEZİ
Efsane kaleci Malik Yaylım Parkı açıldı
Karşıyaka'nın kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen her yıl 19 Aralık'ta kutlanan 'Dünya Karşıyakalılar Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya ay-yıldız taşıma hakkı verdiği dönemin efsane kalecisi Malik Yaylım'ın anısına dün Karşıyaka'da park ve heykel açılışı gerçekleşti. Atakent Dönel Kavşağı'nda bulunan parkın açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Ayrıca yeşil-kırmızılılar Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim ve takıma 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü nedeniyle verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA