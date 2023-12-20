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Karşıyaka son sınavda

Galibiyeti unutan Kaf-Kaf ilk yarının son maçında saat 14.00’te Sapanca’yı ağırlıyor.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka son sınavda
TFF 3. Lig 2. Grup'ta iki maçtır galibiyete hasret kalan şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, bugün ilk devrenin son sınavında saat 14.00'te Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadeleyi Metin Ateş yönetecek. Kaf- Kaf'ta stoperler Alpay ve Ömer Alper'in cezaları biterken gözden çıkarılan Emre Gemici dışında eksik yok. Ligde 1. Grup'ta çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider olan Aliağa Futbol, devreyi lider kapatmak için Kırıkkalegücü deplasmanına çıkacak. Üçüncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877 ise düşme potasındaki rakibi 1922 Konyaspor ile gurbette karşılaşacak. İki karşılaşma da 14.00'te başlayacak.
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