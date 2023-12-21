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Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu! Rio Breogan ile karşılaşacaklar

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmişti. Son 16'ya yükselme mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. İzmir ekibi, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile karşılaşacak.

İHA
Pınar Karşıyaka’nın rakibi belli oldu! Rio Breogan ile karşılaşacaklar

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından son 16'ya kalacak son takımlar play-in mücadelelerinin ardından belli olacak. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan P. Karşıyaka, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşti.

Yeşil-kırmızılıların, grubunu ikinci sırada bitirdiği için ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu serideki ilk maç 2-3 Ocak'ta İzmir'de oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı bu eşleşmede P. Karşıyaka ise rakibine 9-10 Ocak tarihlerinde konuk olacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü maç 16-17 Ocak'ta yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak.

Öte yandan bu seriyi geçen ekip, K Grubu'nda turnuvaya devam edecek.

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