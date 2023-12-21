Pınar Karşıyaka’nın rakibi belli oldu! Rio Breogan ile karşılaşacaklar

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından son 16'ya kalacak son takımlar play-in mücadelelerinin ardından belli olacak. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan P. Karşıyaka, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşti.

Yeşil-kırmızılıların, grubunu ikinci sırada bitirdiği için ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu serideki ilk maç 2-3 Ocak'ta İzmir'de oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı bu eşleşmede P. Karşıyaka ise rakibine 9-10 Ocak tarihlerinde konuk olacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü maç 16-17 Ocak'ta yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak.

Öte yandan bu seriyi geçen ekip, K Grubu'nda turnuvaya devam edecek.