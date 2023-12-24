İzmir’de kazandılar! Pınar Karşıyaka: 98 - 71 Tofaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Tofaş'ı 98-71'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak
P. Karşıyaka: Errick McCollum 16, Vernon Carey Jr 6, Darrun Hilliard 25, Kelan Martin 19, Vitto Brown 14, Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Tofaş: J.J. O'Brien 5, Cassius Winston 14, Austin Wiley 16, Zeljko Sakic 17, Omar Prewitt 1, Tolga Geçim 4, Batın Tuna, Batın Tuna 3, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Cem Küçüközkan, Mustafa Kurtuldum 11, Can Çevikel
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 26-19 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 43-33 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 65-50 (P. Karşıyaka lehine)