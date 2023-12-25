Kaf Kaf atakta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Karşıyaka'da transfer çalışmaları başladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle lider Batman Petrol'ün 7 puan gerisine düşen yeşil-kırmızılı ekip takviye için kolları sıvadı. Son haftalarda savunmada yaşanan hatalar nedeniyle bu bölgeyle transfere başlamak isteyen kurmaylar, Kırklarelispor'da forma giyen 33 yaşındaki savunmacı Erdinç Pekgöz'ü radarına aldı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek oyuncunun tecrübesi de listede ilk sırada yer almasını sağladı. Beykozspor'da profesyonel kariyerine başlayan Erdinç, Erzurum FK, Eyüp, Keçiörengücü, Z.Kömür, Pendik, Tuzla, Sancaktepe FK, Afyonspor, İskenderunspor, Sarıyer gibi kulüplerde forma giydi.

BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ

Teknik koltuğa oturan çiçeği burnunda teknik direktör Erkan Sözeri'nin yönetim ile görüşerek transfere onay verdiği ifade edildi. Bu sezon Kırklareli ekibinde 15 maçta forma giyen oyuncu gösterdiği performans ile birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor. Azat Yeşil yönetimi, oyuncu ile görüşerek şartları sunacak eğer anlaşma sağlanırsa yeşil-kırmızılı ekibin devre arasındaki ilk hamlesi Pekgöz olacak.