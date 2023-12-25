Pınar KSK durdurulamıyor

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka üst üste 8'inci galibiyetini evinde Tofaş'ı rahat mağlup ederek aldı: 98-71. Ligde 13 maçta 10 galibiyete ulaşarak liderlik yarışını sürdüren yeşil-kırmızılılarda Hillard 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Maça Hilliard ve Martin'in art arda 3 sayılılık basketleriyle başlayan KSK, henüz ilk bölümde 12-2'lik seriyle öne geçti. Tofaş, farkı eritmeye çalışsa da yeşil-kırmızılılar ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. 2. periyotta McCollum'un da devreye girmesiyle farkı 15 sayıya taşıyan ev sahibi devreyi 43-33 üstünlükle bitirdi. Maç boyunca yüksek 3 sayılık isabetiyle oynayan Kaf-Kaf yine üçlüklerle farkı 23'e çıkardı. Periyot 65-50 tamamlandı. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen KSK 98-71 galip ayrıldı.