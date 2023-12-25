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Haberler Karşıyaka Pınar KSK durdurulamıyor

Pınar KSK durdurulamıyor

Evinde Tofaş’a 27 sayı fark atan Pınar Karşıyaka ligde üst üste 8. galibiyetini alarak gücünü gösterdi.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK durdurulamıyor
Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka üst üste 8'inci galibiyetini evinde Tofaş'ı rahat mağlup ederek aldı: 98-71. Ligde 13 maçta 10 galibiyete ulaşarak liderlik yarışını sürdüren yeşil-kırmızılılarda Hillard 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Maça Hilliard ve Martin'in art arda 3 sayılılık basketleriyle başlayan KSK, henüz ilk bölümde 12-2'lik seriyle öne geçti. Tofaş, farkı eritmeye çalışsa da yeşil-kırmızılılar ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. 2. periyotta McCollum'un da devreye girmesiyle farkı 15 sayıya taşıyan ev sahibi devreyi 43-33 üstünlükle bitirdi. Maç boyunca yüksek 3 sayılık isabetiyle oynayan Kaf-Kaf yine üçlüklerle farkı 23'e çıkardı. Periyot 65-50 tamamlandı. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen KSK 98-71 galip ayrıldı.
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