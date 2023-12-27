Kaf-Kaf hareketli

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıda daha güçlü bir ekip oluşturmak için ara transfere yönelen Karşıyaka'da Başkan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve takımın yeni teknik patronu Erkan Sözeri'yle birlikte takviyeleri masaya yatırdı. Yeşil-kırmızılıların 15 kişilik bir liste belirlediği, 4-5 nokta takviye yapmak istedikleri öğrenildi. Altaylı Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, Bucasporlu Mazlum Demir ve Taşkın Çalış gibi isimlerle adı anılan Karşıyaka'nın listesindeki İskenderunlu kanat Enes Soy, Iğdır FK'yla anlaştı. Bornova 1877'den Murat Çaydemir'den ise vazgeçildi. Karşıyaka'da ara transfer için birçok isim gündeme gelirken Başkan Azat Yeşil, "Yeniden takım kurmuyoruz, sadece direkt oynayacak nokta takviyeler yapacağız" dedi.

YEŞİL: YENİ TAKIM KURMUYORUZ

Tüm liglerde kulüplerde ekonomik sıkıntılar yaşandığını, oyuncuların özellikle adlarını Karşıyaka'yla andırdıklarını belirten Yeşil, "Bizimle isimlerini geçirip piyasa yapmak istiyorlar. Biz liglerde takımlarında direkt oynamış, ekonomik nedenlerle ayrılan oyuncuları alıp direkt 11'e monte etmek istiyoruz. Kulübede oturan futbolcu almayacağız" diye konuştu. Karşıyaka, 3-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp planlıyor.