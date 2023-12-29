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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf Kerem’i aldı

Kaf-Kaf Kerem’i aldı

Kurmaylar, altyapıdan yetişen ve son olarak Düzce’de forma giyen tecrübeli sol beki yuvaya döndürdü.

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf Kerem’i aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transferde kadrosunu güçlendirip ikinci yarıda yeni teknik patronu Erkan Sözeri yönetiminde şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak isteyen Karşıyaka, ilk hamle olarak altyapısından çıkan sol bek Kerem Can Akyüz'ü yıllar sonra yuvaya döndürdü. Karşıyaka'da 2008 yılında profesyonel olduktan sonra A takımda hiç şans bulamayıp kiralık gönderilen 34 yaşındaki futbolcu 2010 yılında kulüpten ayrıldı. Kerem Can, 2. Lig ve 1. Lig'de Adana Demir, Bursa, Denizli, Samsun, G.Birliği, Kocaeli, Balıkesir, Alanya gibi takımlarda forma giyerek şampiyonluklar yaşadı.

DEFANSIN SOLUNA CAN OLACAK

Sezonun ilk yarısında 2. Lig'de Düzcespor'da 14 maçta ilk 11'de forma giyen Kerem Can, 13 yıl sonra Karşıyaka'ya döndü. İzmir temsilcisi yine altyapı patentli genç futbolcu Ferdi'nin görev yaptığı defansın solunda ligin ilk yarısında Fatih Çıplak ve Emrecan Heptazeler'den verim alamamıştı.

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