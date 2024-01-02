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Karşıyaka kamp yolcusu

HABER MERKEZİ
Karşıyaka kamp yolcusu
TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka sezonun ikinci yarısı öncesi yarın Antalya'da kampa girecek. Devre arasında teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Yeşil-kırmızılı ekip, 10 gün Belek'te kamp yapacak. Sözeri yönetiminde kampta 2'nci Lig ekipleriyle 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlayan yeşil-kırmızılı izmir ekibinde kadrodan eleme de yapılacak. Karşıyaka, Erkan Sözeri'nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek. Transferde henüz resmi adım atmayan Karşıyaka yönetimi takviyeleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Teknik patron Erkan Sözeri, yapacakları kampta takım içi aidiyetin artacağını belirtirken, kafalarında oluşturdukları planı da oyunculara aşılayacaklarını söyledi.
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