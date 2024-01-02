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Pınar Karşıyaka Breogan’a odaklandı

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka Breogan’a odaklandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından son 16'ya kalacak son takımlar Play-In mücadelelerinin ardından belli olacak. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan P. Karşıyaka, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşmişti. Yeşil-kırmızılıların, grubunu ikinci sırada bitirdiği için ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu serideki ilk maç yarın 20.30'da İzmir'de oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı bu eşleşmede P. Karşıyaka ise rakibine 10 Ocak tarihinde konuk olacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü maç 16-17 Ocak'ta yine İzmir'de oynanacak.
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