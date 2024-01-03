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Karşıyaka’da Ferdi gözde

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Ferdi gözde
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka'da bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz transferde de gözde. Sezonun ilk yarısındaki 14 maçta da forma giyen Ferdi için üst liglerden üç kulüp yeşil-kırmızılıların nabzını yokladı. Sezon içinde Göztepe'nin de Ferdi'yi izlettiği öğrenilirken, Başkan Azat Yeşil'in menajerler kanalıyla genç oyuncu için gelen teklifleri kabul etmediği, Ferdi'nin takımın ��nemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi. Bergama Belediyespor'dan 2019 yılında altyapıya kazandırılan, 2020-21 sezonunda henüz 18 yaşındayken profesyonel sözleşme bile imzalamadan 8 maçta ilk 11'de forma giyen Ferdi, 2 sene unutulduktan sonra bu yıl müthiş bir geri dönüş yaptı. Genç sol bek, Futbol Federasyonu'nun 3'üncü Lig için belirlediği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcunun forma giymesi zorunluluğunda bulduğu şansı iyi kullanıp bu yıl banko oldu.
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