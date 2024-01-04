Avantaj Kaf-Kaf’ta

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play- In ilk maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yendi. Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında olan konuk ekip büyük bir bölümü önde götürse de, Karşıyaka Hilliard'ın da devreye girmesiyle son saniyelere 4 sayı farkla önde girdi ve ilk çeyrek 24-20 sona erdi. İkinci çeyrekte Kaf-Kaf savunmasını biraz daha sertleştirdi. Hilliard ve McCollum ile 3 sayılık basketler bulan Karşıyaka, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi. Bu dakikalarda Breogan hücumda bocalayınca KSK farkı daha da açtı ve ilk yarı McCollum'un üçlüğüyle 52-39 sona erdi.

HIZLI HÜCUMLAR DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da her iki takım hızlı hücum etmeyi sürdürdü. Breogan dış şut yüzdesini düzelterek farkı eritse de Kaf- Kaf Carey ve Jaylon Brown ile karşılık verdi. Üçüncü çeyrekte son 3 dakikaya girilirken Karşıyaka farkı 15'e çıkardı. Konuk takımın 5-0'lık seriyle başladığı dördüncü periyodun son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka, 78-70 önde girdi. Temsilcimiz, skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 89-85 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna kalacağı eşleşmede ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

İSTİKLAL MARŞI MAÇI DURDURDU

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimiz unutulmadı. Karşıyakalı taraftarlar, maç başladıktan kısa bir süre sonra sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu esnada hakemler oyuna ara verdi ve İstiklal Marşı tamamlanana kadar müsabaka durdu. Marşımız bittikten sonra alkışlar eşliğinde maç kaldığı yerden devam etti.