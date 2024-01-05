Avrupalı Kaf-Kaf

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol rakibi Rio Breogan'ı 4 sayı farkla 89-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen ve avantajı kapan Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki yürüyüşünü sürdürüyor. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yoluna devam edeceği seride yeşil-kırmızılılar 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'daki karşılaşmada da hata yapmayıp son 16 turu biletini cebine koymak istiyor. Kaf-Kaf bu mücadelede mağlup olursa ise turu geçecek tarafı 17 Ocak'ta yine İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek.

'İYİ MÜCADELE ETTİK'

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa'da Play-In etabında önemli bir avantajı ellerine geçirdiklerini ancak henüz serinin bitmediğini kaydederek temkinli konuştu. Sarıca, "Rakibimiz zorluydu ama onlara karşı harika bir iş çıkardık. Breogan çok fiziksel bir takım, maç boyunca temaslı oynamaya çalıştılar. Rakibimizin fiziksel oyununa karşı iyi mücadele ettik, süre alan her oyuncumuz çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Hatalarımız oldu ama bunlar basketbolu güzel yapan hadiseler. Yine de henüz hiçbir şey bitmedi, önümüzde en az bir maç daha var. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp seriyi bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.