Kaf-Kaf atağa kalktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren ve transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Karşıyaka'dan ilk hamle gelmek üzere. İlk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde tamamladıktan sonra ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvayan ancak henüz hiçbir isme resmi imza attıramayan Karşıyaka'da yönetim, Adanaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Korkmaz'ı gündemine aldı. Korkmaz ile temasa geçen kurmaylar, tecrübeli oyuncudan olumlu dönüş aldı. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncu kulübü ile görüşüp bonservis bedelini hallettikten sonra yeşil-kırmızılı ekip ile imzalayacak.

HOLLANDA'DA DOĞUP, YETİŞTİ

Hollanda'da Venlo ekibinde yetişen Evren Korkmaz aynı ülkede Den Bosch formasını da giyerken 2019-2020 sezonunda Adanaspor'a transfer oldu. 4.5 sezondur Güney temsilcisinde forma giyen Korkmaz, KSK'ye sıcak bakıyor.