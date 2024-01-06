Derbi ateşi

Basketbol Süper Lig'de ilk yarının son haftası Ege derbisine sahne olacak. Ligde liderlik hedefleyen Pınar Karşıyaka ile Play-Off barajında ilk yarıyı noktalamak isteyen Manisa BŞB, İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste 8 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi'ne yenilerek zirve yarışında fren yapan ev sahibi Pınar Karşıyaka taraftarının desteği ile kazanıp ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor.

DEMİR İLE İLK RANDEVU

Ligde 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle Play-Off barajında olan Manisa BŞB, geçen hafta Çağdaş Bodrum yenilgisi sonrası antrenör Ahmet Kandemir'le yollarını ayırıp takımı önceki çalıştırıcısı Hakan Demir'e emanet etti. Demir, Manisa'ya geri dönüşündeki ilk maçında eski takımı Kaf-Kaf'a rakip olacak. Manisa ekibi, devreyi ilk 8 sırada tamamlayıp Türkiye Kupası biletini kapmak için mücadele edecek. İzmir'deki zorlu randevuda Karşıyaka taraftarlarının salonu tamamen doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.