  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Menemen FK’dan Caner hamlesi

Menemen FK’dan Caner hamlesi

HABER MERKEZİ
Menemen FK’dan Caner hamlesi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, yeni bir transfer hamlesi yapmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Nevşehir Bld formasını terleten 23 yaşındaki orta saha Caner Cengiz'e kanca attı. Bu sene Nevşehir temsilcisinde 13 maçta forma giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren Cengiz ile temasa geçen kurmaylar olumlu dönüş aldı. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncu ile önümüzdeki günlerde imzalamayı planlayan Menemen orta sahadaki boşluğu Caner ile doldurmanın hazırlıklarını yapıyor. Genç oyuncunun hem hücumda, hem de savunmada etkili olması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA