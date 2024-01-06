Menemen FK’dan Caner hamlesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, yeni bir transfer hamlesi yapmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Nevşehir Bld formasını terleten 23 yaşındaki orta saha Caner Cengiz'e kanca attı. Bu sene Nevşehir temsilcisinde 13 maçta forma giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren Cengiz ile temasa geçen kurmaylar olumlu dönüş aldı. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncu ile önümüzdeki günlerde imzalamayı planlayan Menemen orta sahadaki boşluğu Caner ile doldurmanın hazırlıklarını yapıyor. Genç oyuncunun hem hücumda, hem de savunmada etkili olması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği kaydedildi.