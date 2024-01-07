KSK transferde beklemede

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transferde birçok ismi gündemine alıp bazı futbolcularla prensipte el sıkışan Karşıyaka beklemeye geçti. İlk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde 3. sırada tamamladıktan sonra şampiyonluk için devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, henüz resmi olarak listesindeki isimleri bünyesine katamadı. Karşıyaka'nın listesindeki Bucaspor 1928'den ayrılan Taşkın Çalış Amed Sportif'in yolunu tutarken, yönetimin gözünün Altay'dan boşa çıkmayı bekleyen 1'inci Lig'in tecrübeli futbolcularda olduğu öğrenildi.

ÜÇ YILDIZ İLK SIRADA

Azat Yeşil başkanlığındaki yönetim, özellikle siyah-beyazlı ekipte boşa çıkması beklenen Süper Lig tecrübeli yıldızlar Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'yı bekliyor. Üç oyuncuya da kanca atan kurmayların gözü ayrıca diğer kulüplerde serbest kalacak oyuncularda.