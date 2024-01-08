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Haberler Karşıyaka KSK'de hedef Mehmet

KSK'de hedef Mehmet

Yeşil-kırmızılı yönetim Iğdır Futbol'da forma giyen 34 yaşındaki tecrübeli stoperi gündemine aldı.

HABER MERKEZİ
KSK’de hedef Mehmet
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve planları yapan Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek ve hedeflediği 2. Lig'e yükselmek adına takviye mesaisine devam eden İzmir temsilcisinin, Adanaspor'da oynayan Evren Korkmaz'dan yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği ve rotayı Iğdır FK'dan Mehmet Tayfun Dingil'e çevirdiği ifade edildi. Son 1 buçuk sezondur Doğu ekibinin formasını terleten 34 yaşındaki savunmacı bu süreçte 41 karşılaşmada görev yaptı. Kariyerine Hollanda'da başlayan Mehmet, burada Blauw Geel 38, JVC Cuijk, Achilles formalarını giyerken, son 9 sezondur Türkiye'de top koşturuyor. Türkiye kariyerine Menemen'de başlayan deneyimli stoper ardından Hatayspor, Afyonspor, Sancaktepe, Keçiörengücü'nde de oynadı.
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