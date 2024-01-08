Pınar KSK’nin kalesi düştü

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında evinde Manisa BŞB'ye 91-87 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon taraftarının önünde ilk kez mağlubiyet yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Manisa randevusu öncesi ligde çıktığı 7 karşılaşmayı kazanan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 4 müsabakada rakiplerini dize getirmişti. Yeşilkırmızılı takımın evindeki 11 maçlak namağlup serisi sona ermiş oldu. Pınar KSK, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybetti. Manisa karşısında ribaundlarda problem yaşadıklarını dile getiren Başantrenör Ufuk Sarıca, "Rakibimize 16 tane hücum ribaundu vermişiz. Bu şekilde kazanmak mümkün olmuyor. Diğer problemde maç sonunu kötü oynamamızdı, tecrübeli oyuncuların acele etmesiydi. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.