Karşıyaka’da Erdem bitti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da yönetim ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Yeşilkırmızılılar, teknik patron Erkan Sözeri'nin listesi doğrultusunda takviye çalışmalarına hız verirken, Iğdır FK'dan Erdem Gökçe ile büyük oranda anlaşma sağladı. 2. Lig ekibinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan 20 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar geçici transferi için el sıkışıldı. İstanbul temsilcisi de genç oyuncunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir ekipte oynamasına sıcak bakıyor.

KSK'DEN KÖTÜ PROVA

Sezon başında Iğdır'a transfer olan Erdem Gökçe, bu sezon 2. Lig'de ilk yarıda sadece 4 lig maçında 71 dakika sahada kalabildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor. Bu arada Kaf-Kaf sezon öncesi Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonu'ya 4-2 mağlup oldu. Karşıyaka'nın gollerini Emre ve Hakan attı.