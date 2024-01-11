Karşıyaka çift koldan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını üçüncü basamakta tamamlayan Karşıyaka'da takviyeler çift koldan sürüyor. İzmir temsilcisi, ara transferdeki suskunluğunu Iğdır FK'da forma giyen, bonservisi Eyüpspor'da olan genç sağ bek Erdem Gökçe'yi kiralayarak bozan yeşil-kırmızılılar, kadrosunu iki isimle daha güçlendirdi. Kaf-Kaf, 1. Lig ekibi Boluspor'dan gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan'la 1.5 yıllığına anlaştı. Sezonun ilk yarısında Boluspor'da 4 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Hamburg altyapısında yetişip Türkiye'de Menemen FK ve Altınordu'da da top koşturdu.

SAVUNMAYA İKİNCİ HAMLE

Yeşil-kırmızılı ekip Etimesgut Belediyespor'dan 23 yaşındaki stoper İsmail Güner'i de transfer ederek savunmaya ikinci hamlesini yaptı. Vanspor'da yetişip daha önce Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması da giyen, ilk yarıda Etimesgut'ta 2. Lig'de 12 maça çıkan İsmail'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Orta sahaya takviye arayışlarını da sürdüren Karşıyaka'da Almanya'dan gelen Şeref de Antalya kampına katılacak. İzmir temsilcisi ara transferde hemşehrisi Altay'dan yapmayı planladığı takviyelerden ise vazgeçti.